https://static.news.ru/photo/baa15a62-1a9a-11ea-9be6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Адвокат Тимур Маршани, комментируя обвинения семьи Жанны Фриске в том, что телеведущий Дмитрий Шепелев украл деньги певицы, объяснил, почему это нельзя называть растратой или воровством. По его словам, они не могут обвинять мужчину, так как нужно доказать нарушение закона.

Он считает, что родственники исполнительницы не учитывают того, что Шепелев мог снимать деньги на лечение своей возлюбленной. Кроме того, журналист мог тратить деньги, которые были нажиты в период их совместной жизни.

А то, что родители недовольны, что им эти деньги не достались, — извините, это их проблемы! Никто их не обязан содержать, — отметил юрист в интервью teleprogramma.pro.

Ранее сестра скончавшейся от опухоли мозга певицы Жанны Фриске обвинила Дмитрия Шепелева в присвоении обманным путём денег находящейся при смерти жены. По её словам, Шепелев получил доверенность на распоряжение всеми средствами Жанны, когда та уже была в терминальной стадии заболевания и «находилась под морфием». Сестра певицы заявила, что Шепелев снимал «по 20 млн рублей в неделю», писал NEWS.ru.