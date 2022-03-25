Отец Урганта рассказал, где находится ведущий

Отец Ивана Урганта актёр Андрей Ургант рассказал, где сейчас находится его сын. По его словам, телеведущий уже вернулся в Россию, пишет KP.RU.

Он сейчас уже в Москве вместе со своей семьёй, что вы все с ума посходили? — высказался Андрей Ургант.

По некоторым данным, ведущий несколько недель жил в Израиле. Поклонникам Иван Ургант сказал, что находится в отпуске и пообещал вернуться.

Под вопросом пока остаётся возобновление программы «Вечерний Ургант», которая шла на Первом канале. Отец ведущего в ответ на этот вопрос сослался на руководство телеканала. При этом Андрей Ургант предположил, что программа, которая носит юмористический характер, может быть снята с эфира из-за нынешней ситуации в стране.

Я думаю, сам Иван тоже не знает. Ему не обязаны докладывать. Он же не руководитель канала. Но я полагаю, что программа не идёт, может, потому что время трудное. О чём шутить? Пока все не пройдёт, грех смеяться и развлекаться, — заявил актёр.

Ранее российский телеведущий Иван Ургант сообщил в соцсетях, что временно покинул Россию. Он заявил, что «взял отпуск» и скоро вернётся назад.