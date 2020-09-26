Отец участника Детского Евровидения рассказал о скандале с отбором

https://static.news.ru/photo/1e9b14fc-00ed-11eb-81cb-fa163e074e61_660.jpg Рутгер Гарехт Фото: rutger_gareht/instagram.com

Отец участника «Детского Евровидения» Иван Гарехт прокомментировал скандал, развернувшийся вокруг итогов голосования на конкурсе. Он признался, что ему сложно судить о честности голосвания, поскольку он не видел истинных оценок жюри. Что касается результатов зрительского голосования, то его сын победил.

В основном еврофанаты считают, что там было нечестно. По жюри нам вообще ничего не известно, потому что мы не видели их оценок. Это всё скрыто было. Я говорю, что в зрительском голосовании наш сын победил. А как там в жюри — это не так прозрачно было, когда показывают, кто сколько поставил, поэтому мы не знаем, — приводит его слова РЕН ТВ.

По его словам, их сын почти не расстроился из-за голосования, он настроен работать дальше и добиваться успеха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать Рутгера Гарехта заявила о возникших вопросах по итогам голосования. Женщина рассказала, что дети, которые «имели один из самых низких процентов», начали в какой-то момент резко набирать голоса. Мать Рутгера утверждает, что на второй день голосования у её сына был самый высокий результат — 63%, который на следующее утро превратился в 0,25%.

В свою очередь организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили, что не скрывали от участников процедуру выявления победителя. Пиар-менеджер Академии Игоря Крутого уверяет, что правила были известны заранее. При определении представителя конкурса от России учитывались как итоги зрительского голосования, так и оценки членов жюри.