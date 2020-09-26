Организаторы Детского Евровидения объяснились на фоне скандала

https://static.news.ru/photo/fba20d08-0046-11eb-b127-fa163e074e61_660.jpg Рутгер Гарехт Фото: Скриншот

Организаторы национального отборочного тура Детского Евровидения в России заявили, что не скрывали от участников процедуру выявления победителя.

Скандал возник после того, как мать одного из участников — Рутгера Гарехта — усомнилась в честности выбора представителя от России. В частности, её удивило, что жюри оценивало номера по видео с «технической репетиции». Пиар-менеджер Академии Игоря Крутого, проводившей отбор, Алёна Мажарова уверяет, что правила были известны заранее.

Все участники отборочного тура были предупреждены о том, что будет вестись запись для членов профессионального жюри. Все номера были отрепетированы, дети были в костюмах, — пояснила она в интервью телеканалу «360».

Спутать запись концерта с репетицией ни дети, ни родители не могли, уверена Мажарова. Она уточнила, что запись велась без зрителей из-за коронавируса, при этом судьи отсмотрели номера всех детей.

Также представитель Академии Игоря Крутого опровергла предположение о неверно подсчитанных результатах.

Лидером зрительского голосования был Рутгер Гарехт. После суммирования голосов жюри и зрителей первое место заняла София Феськова из Санкт-Петербурга. Второе место — Рутгер, — подчеркнула Мажарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мать Рутгера Гарехта заявила о возникших вопросах по итогам голосования. Женщина рассказала, что дети, которые «имели один из самых низких процентов», начали в какой-то момент резко набирать голоса. Мать Рутгера утверждает, что на второй день голосования у её сына был самый высокий результат — 63%, который на следующее утро превратился в 0,25%.