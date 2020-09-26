Родители участников отбора на Детское Евровидение заподозрили обман

Мать Рутгера Гарехта, участника финала национального отборочного тура на Детское Евровидение, заявила, что итоги голосования вызвали у неё вопросы.
Женщина
Самое интересное, что на следующее утро эти 63% превратились в 0,25%, — возмутилась женщина.
По её словам, ребенок вновь набрал значительное количество голосов, а затем его рейтинг вновь упал. Также женщину возмутило решение жюри — участников якобы не предупредили о финальной съёмке и критериях оценки выступлений.
Было очень странно, когда мы узнали, что выставлены оценки. Голосование в конце было тоже странным, непонятно, как эти баллы суммируются, — отметила она.
Собеседница телеканала предположила, что победившей участницы помогли третьи лица, заранее обговорив с ней все нюансы испытания.
У меня доказательств нет. Но у нас с родителями есть большое желание проверить всё это. Достаточно ли это было честно, — отметила женщина.
Как сообщал NEWS.ru, победительницей отбора стала 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Финал национального отборочного тура прошёл в Москве 25 сентября. В нём приняли участие 11 претендентов. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, запись концерта проходила без зрителей.
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