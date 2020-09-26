Родители участников отбора на Детское Евровидение заподозрили обман

https://static.news.ru/photo/867a33e8-001e-11eb-8610-fa163e074e61_660.jpg Рутгер Гарехт Фото: vk.com/rutger_garecht_official

Мать Рутгера Гарехта, участника финала национального отборочного тура на Детское Евровидение, заявила, что итоги голосования вызвали у неё вопросы.

Женщина рассказала телеканалу «360», что дети, которые «имели один из самых низких процентов», начали в какой-то момент резко набирать голоса. Мать Рутгера утверждает, что на второй день голосования у её сына был самый высокий результат — 63%.

Самое интересное, что на следующее утро эти 63% превратились в 0,25%, — возмутилась женщина.

По её словам, ребенок вновь набрал значительное количество голосов, а затем его рейтинг вновь упал. Также женщину возмутило решение жюри — участников якобы не предупредили о финальной съёмке и критериях оценки выступлений.

Было очень странно, когда мы узнали, что выставлены оценки. Голосование в конце было тоже странным, непонятно, как эти баллы суммируются, — отметила она.

Собеседница телеканала предположила, что победившей участницы помогли третьи лица, заранее обговорив с ней все нюансы испытания.

У меня доказательств нет. Но у нас с родителями есть большое желание проверить всё это. Достаточно ли это было честно, — отметила женщина.

Как сообщал NEWS.ru, победительницей отбора стала 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга. Финал национального отборочного тура прошёл в Москве 25 сентября. В нём приняли участие 11 претендентов. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, запись концерта проходила без зрителей.