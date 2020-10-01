Отец Фриске: «В конце Жанна уже не хотела видеть Шепелева»

https://static.news.ru/photo/598feb24-03ee-11eb-a8ea-fa163e074e61_660.jpg Владимир Фриске Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Телеведущий Дмитрий Шепелев плохо относился к Жанне Фриске, которая на тот момент страдала от рака. Об этом рассказал отец певицы.

По его словам, журналист оскорблял Жанну. Звезда до последнего терпела издевательства, но уже в конце своей жизни отказывалась видеться с отцом своего ребёнка, так как всё про него поняла.

Говорил ей: «Ты страшная, никому не будешь нужна!» Если моя дочь у него что-то просила, он это делал, но с большой неохотой и сарказмом. Спрашивал у всех: «Сможет ли Жанна вернуться в свою прежнюю форму, стать такой же красивой, как до болезни?» Когда врач ответила ему: «Нет», — он вообще перестал в комнату к Жанне заходить, — отметил Владимир Фриске в интервью порталу «Собеседник».

Отец артистки добавил, что Шепелев начал плохо относиться к певице ещё в США и Латвии. В этих странах певица лечилась. Друзья Фриске знали о происходящем, но всё скрывали.

Об этом знали друзья Жанны — та же Лера Кудрявцева, Ольга Орлова, подруга Ксюша, Влад Лисовец. Они говорили об этом моей жене Ольге — маме Жанны, а от меня скрывали. Так как понимали: если я узнаю, могу с Шепелевым что-то сделать прямо на месте! — подчеркнул звёздный родитель.

Он заявил, что до конца своей жизни не простит Шепелева.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Незадолго до этого благотворительная организация «Русфонд» собрала 67 миллионов рублей на лечение певицы. После кончины исполнительницы её семья не смогла отчитаться о расходовании денег, поэтому организация подала в суд иск о взыскании средств и выиграла дело.

Отец актрисы продал загородный дом, чтобы погасить долг в 21 млн рублей, из которых 7 млн 211 тысяч должен был выплатить гражданский муж звезды. Шепелев отказался выполнить своё обязательство перед благотворительным фондом. В связи с этим Владимир Фриске обратился в судебную инстанцию.

Как писал NEWS.ru, телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ненавидит коллегу по цеху Дмитрия Шепелева, потому что он плохо относился к певице Жанне Фриске.