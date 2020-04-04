Отец Фриске раскритиковал карьерные способности Шепелева

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске прокомментировал информацию о том, что у его бывшего зятя Дмитрия Шпелева скоро выйдет новое шоу.
Как я считаю, он тот ещё тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. И мне совершенно не интересно, что за шоу он делает, — отметил Владимир Фриске.
По его словам, Шепелева нельзя называть профессионалом. А работодатели должны быть с ним осторожны,
Жанна Фриске умерла в 2015 году. Незадолго до этого благотворительная организация «Русфонд» собрала 67 миллионов рублей на лечение певицы. После кончины исполнительницы её семья не смогла отчитаться о расходовании денег, поэтому организация подала в суд иск о взыскании средств и выиграла дело.
Отец актрисы продал загородный дом, чтобы погасить долг в 21 млн рублей, из которых 7 млн 211 тысяч должен был выплатить гражданский муж звезды. Шепелев отказался выполнить своё обязательство перед благотворительным фондом. В связи с этим Владимир Фриске обратился в судебную инстанцию, писал NEWS.ru.
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