Отец Фриске раскритиковал карьерные способности Шепелева

https://static.news.ru/photo/f8b957aa-767a-11ea-ad6f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Шепелев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отец скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске прокомментировал информацию о том, что у его бывшего зятя Дмитрия Шпелева скоро выйдет новое шоу.

Как я считаю, он тот ещё тип. Его будущим работодателям стоит помнить об этом. И мне совершенно не интересно, что за шоу он делает, — отметил Владимир Фриске.

По его словам, Шепелева нельзя называть профессионалом. А работодатели должны быть с ним осторожны, сообщает «Собеседник».

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Незадолго до этого благотворительная организация «Русфонд» собрала 67 миллионов рублей на лечение певицы. После кончины исполнительницы её семья не смогла отчитаться о расходовании денег, поэтому организация подала в суд иск о взыскании средств и выиграла дело.

Отец актрисы продал загородный дом, чтобы погасить долг в 21 млн рублей, из которых 7 млн 211 тысяч должен был выплатить гражданский муж звезды. Шепелев отказался выполнить своё обязательство перед благотворительным фондом. В связи с этим Владимир Фриске обратился в судебную инстанцию, писал NEWS.ru.