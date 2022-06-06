Осудивших спецоперацию российских звезд призвали повиниться перед народом Продюсер Рудченко назвал условие, при котором осудивших спецоперацию звезд допустят до концертов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru отреагировал на решение белорусского рэпера Макса Коржа дать концерты в России, несмотря на антивоенную позицию. По мнению собеседника, прежде чем допустить подобных артистов к концертам, нужно дождаться от них извинений.

Прежде чем звезды получили бы зеленый свет для свободной концертной деятельности в России, им было бы неплохо как минимум повиниться перед народом. Некоторые высказывания определенных артистов не касались официальных властей, но они даже грубо высказывались по отношению ко всему народу. Теперь же без каких-то повинностей приезжают и делают сборы на концертах — это не просто неуважение, это, мне кажется, должно осуждаться обществом. Такие, скажем так, «герои» даже не повинились, не извинились, не разобрались в ситуации, — считает Рудченко.

Продюсер полагает, что в истории с концертами Коржа не стоит говорить о его принадлежности, потому что даже «свои» российские артисты, не уехав, поносили русский народ за отношение к спецоперации и не получили разрешение на выступления.

Я думаю, что из дружественных государств такие же антигерои являются публичными личностями и лидерами мнений. В нынешней ситуации свободный доступ к концертным площадкам, мне кажется, должен жестко регламентироваться, а не просто из-за того, что содружественное государство, и должны получать все возможности. Это неверно. Так нельзя относиться к этой позиции, иначе мы получим лозунги на концертах, как в свое время сделал Юрий Шевчук. Здесь надо жестко регулировать отношение таких ребят. Я думаю, пока они не поменяли свою позицию официально, не высказались по этому поводу, не извинились, просто так их допускать к микрофону, публике, широким массам не стоит вообще, — подытожил Рудченко.

Ранее стало известно, что Корж даст концерты в России, несмотря на антивоенную позицию. На сайте артиста в разделе «Концерты» можно найти даты выступлений в городах РФ. При этом украинские пользователи соцсети «ВКонтакте» осудили исполнителя за анонс концертов в России.

Позднее музыкант отменил все концерты в России и Белоруссии. Он посоветовал фанатам беречь себя и выразил уверенность, что все будет хорошо.