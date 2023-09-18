«Оставались у меня на ночь»: Волочкова познакомилась с бойфрендом дочери Волочкова рассказала, что у ее дочери Ариадны появился возлюбленный Женя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, что у ее дочери Ариадны появился возлюбленный по имени Женя, который относится к ней с трепетом и вниманием. По ее словам, в день ее рождения влюбленные приезжали к ней в гости и оставались в ее доме на ночь.

У Ариши есть любимый человек, и в день моего рождения они приезжали вместе и оставались здесь на ночь. Вы знаете, я принимаю и уважаю любой выбор Ариадны. И я вижу, с каким трепетом и вниманием Женя к ней относится. Если она его любит, я только счастлива! Поэтому я за нее абсолютно спокойна, — подчеркнула балерина.

Смотрите полное интервью с Анастасией Волочковой во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале NEWS.ru.

Ранее балерина рассказала, что молодые артистки Большого театра неоднократно обращались к ней и признавались, что руководство «загоняет их в постель с толстопузыми мужиками», грозя за отказ завершением карьеры. Сама же Волочкова предлагала подать на таких «соискателей» в суд или публично рассказать об этой практике, но девушки чаще всего отвечали отрицательно. Она также рассказала, что когда-то сама могла стать жертвой харассмента, но четко отстояла личные границы, и санкций за отказ не последовало.