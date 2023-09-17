Волочкова рассказала, как из балерин Большого театра делали проституток Волочкова вспомнила, что артисток Большого театра заставляли спать с мужчинами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала, что молодые артистки Большого театра неоднократно обращались к ней и признавались, что руководство «загоняет их в постель с толстожопыми, толстопузыми мужиками». По ее словам, если балерины отказывались разделить ложе с мужчинами, им грозили завершением карьеры.

Они мне звонили, говорили: «Насть, ты можешь нам помочь? Нас везут на какие-то тусовки под видом концерта Большого театра, в странах Европы замки снимают. И администратор по списку нас загоняет с какими-то там толстожопыми, толстопузыми мужиками. С продолжением банкета, с постелью все». А когда говоришь: «Я не хочу, я там не могу, у меня любимый человек», им сразу говорили: «Тогда это последняя твоя поездка», — рассказала Волочкова.

Она отметила, что на такие просьбы о помощи всегда реагировала встречным вопросом: «А вы готовы как я, например, в суде предстать или публично сказать?» По словам Волочковой, девушки чаще всего отвечали отрицательно. По мнению балерины, «сила — это удел смелых людей». Она также рассказала, что когда-то сама могла стать жертвой харрасмента, но четко отстояла личные границы. Поначалу она боялась, что за это потеряет роли, но санкций за отказ не последовало.

Смотрите полное интервью с Анастасией Волочковой во вторник, 19 сентября, на YouTube-канале NEWS.ru.

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