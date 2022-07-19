«Это не то, чем хочется хайпить»: Алиса Вокс рассказала о домогательствах Алиса Вокс рассказала о домогательствах в раннем возрасте

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российская певица Алиса Вокс

Российская певица Алиса Вокс в беседе с NEWS.ru призналась в том, что стала жертвой домогательств будучи несовершеннолетней. По ее словам, к ней приставал режиссер детского сериала, в котором она тогда снималась — тот принуждал ее трогать свои интимные места.

Мне было 17, я была совсем ребенок. В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Это был режиссер детского сериала. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть. Если посмотреть статистику по педофилии, то процентов 40 — руководители спортивных секций, педагоги, причем уважаемые люди, — отметила певица.

Как рассказывает Вокс, тогда она назвала своего обидчика педофилом, а тот за это подал на нее в суд. По итогу она проиграла процесс и девушку заставили выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Суд не принял во внимание тот факт, что она успешно прошла проверку на детекторе лжи. Кроме этого, были отвергнуты и показания других несовершеннолетних жертв домогательств.

Алиса Вокс подчеркивает, что обвинения в домогательствах со стороны женщины — это не попытка «похайпиться» на известном имени, а в первую очередь желание восстановить справедливость.

Это не то, на чем хочется похайпить — это то, что хочется скрыть. Это та боль, которую хочется запихать глубоко в себя и не вынимать. Хайпить можно на чем угодно, но только не на этом. Это вызывает наоборот осуждение, порицание, ненависть…Зачем вызывать ненависть?, — недоумевает актриса.

Полное интервью с Алисой Вокс смотрите на YouTube-канале NEWS.ru.