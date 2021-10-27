Основатель Versus назвал «беспределом» реакцию на слова Моргенштерна

Основатель проекта Versus Battle Александр Тимарцев (Ресторатор) в беседе с «Газетой.Ru» выразил своё возмущение реакцией общественности и Следственного комитета на слова Моргенштерна о Дне Победы.

Все уже говорят, что хотели бы, чтобы Победа символизировалась в выдаче старикам и ветеранам квартир, достаточного количества денег, а не вот этих вот флажков, которые мы видим каждый год. Абсурд полный, пытаются всем показать, что следят за всем, тотальный контроль. Отвратительно — что ситуация с Дудём (блогера признали виновным в пропаганде наркотиков. — NEWS.ru), что ситуация с Моргенштерном. Просто беспредел, — возмутился Тимарцев.

Он предположил, что дело не дойдёт до уголовной ответственности, потому что реабилитации нацизма в словах Моргенштерна нет.

Ранее Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Сoбчак заявил, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и космической отрасли. Это стало поводом для распоряжения главы СК России Александра Бастрыкина, который поручил проверить слова рэпера на соответствие законодательству.

Сам рэпер уже извинился за свои слова. На своей странице в Instagram он пояснил, что эти высказывания были вырваны из контекста. Он также заметил, что его предложение о необходимости поддержки ветеранов вообще не включили в интервью. Музыкант добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не умеет корректно формулировать свои мысли. Адвокат исполнителя Сергей Жорин также заявил, что тот готов дать официальные объяснения по поводу своих слов.