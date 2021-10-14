Основатель «Бутырки» попал в реанимацию

Основатель и экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров экстренно госпитализирован в Москве. У певца диагностирован инфаркт, он находится в реанимации. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным Telegram-канала, врачи провели 63-летнему шансонье процедуру коронарографии для оценки состояния сосудов.

Группа «Бутырка» была основана в 2001 году в Воронеже продюсером компании «Русский шансон» Александром Абрамовым совместно с вокалистами Владимиром Ждамировым и Олегом Симоновым. За период существования коллектив выпустил 11 альбомов. В 2013 году Ждамиров ушёл из группы и занялся сольным творчеством. Он активно гастролирует по России.

Ранее стало известно, что народный артист РФ Александр Серов был доставлен в реанимацию с коронавирусом. У 67-летнего певца диагностировали 75% поражения лёгких, он лежит под кислородной маской.