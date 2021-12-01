Организатор концертов назвал новогодние гонорары российских звёзд

Организатор концертов Табриз Шахиди рассказал, сколько стоят новогодние выступления российских звёзд. Артисты подняли цены за выступления и теперь рискую остаться без заказов, рассказал Шахиди в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Самые дорогие концерты проходят не в Москве, а в провинции.

Другими словами: три гонорара за один вечер получает артист за три выступления. А есть певцы и коллективы, успевающие отработать и пять выступлений. Путем нехитрых математических операций мы получаем условия, которые озвучивают региональным заказчикам. Они равны минимум трём московским гонорарам, — рассказал специалист.

При таких ценах спрос на корпоративы известных эстрадных звёзд снижается, так как даже очень обеспеченные люди предпочитают заранее спланировать праздник и обойтись выступлением более «дешёвых» звёзд. Гонорары знаменитостей в среднем составляют от полутора до двух миллионов рублей.

В таком диапазоне работают Леонид Агутин, Светлана Лобода, Валерий Меладзе, Zivert, группа «Би-2», Григорий Лепс, Вера Брежнева, Николай Басков, Филипп Киркоров, Полина Гагарина и рэпер Баста. Что касается самого дорогого выступления, то им будет концерт группы «Ленинград». Часовой концерт знаменитостей стоит 15 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что каждый раз новогодние музыкальные программы вызывают всё большее недовольство россиян, считающих этот формат пережитком советского прошлого. Зрители жалуются на однообразность шоу и стандартный набор звёзд.