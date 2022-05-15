Организатор Евровидения отказался дисквалифицировать украинских участников

Фото Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Организатор конкурса «Евровидение-2022» Европейский вещательный союз (ЕВС) отказался дисквалифицировать украинскую группу Kalush Orchestra после их призыва помочь Украине. Представители состязания отметили, что высказывания исполнителей из Украины носили «гуманитарный» характер, а не политический. Организаторы пояснили, что в свете происходящего в стране конкурсантов, такое допустимо, пишет РИА Новости.

Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идёт об Украине, и рассматриваем заявления группы Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический, — сказано в сообщении ЕВС.

После выступления группы Kalush Orchestra солист Олег Псюк обратился со призывом помочь Мариуполю и «Азовстали».

Многие жители России ранее высказались о намерении бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение» в этом году. Более 95% читателей Telegram-канала NEWS.ru заявили, что не будут смотреть состязание и болеть за представителя какой-либо страны. В опросе приняли участие почти 12 тысяч человек. Основной причиной, по которой россияне не будут следить за конкурсом, является то, что им неинтересно «европейское» шоу.