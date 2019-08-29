https://static.news.ru/photo/2809e628-ca4b-11e9-8951-fa163e074e61_660.jpg Наталия Орейро Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро может включить в новый тур по России Сердобск — город в Пензенской области. Посетить населённый пункт звезду «Дикого ангела» попросила в 2002 году жительница региона Ольга Маркеева.

Да, я знаю, что нашли бутылку с письмом, которое адресовано мне 17 лет назад. Меня это так взволновало. Я с радостью поеду в Сердобск. В следующем году у меня будет тур, я попрошу промоутеров, чтобы мы туда заехали, — цитирует исполнительницу телеканал « Муз-ТВ ».

Мэр Сердобска Виталий Макаров заявил, что местные власти разработают программу визита латиноамериканской знаменитости.

У нас очень красивая природа, в пригороде есть интересное место — пустынь в Сазанье, — рассказал чиновник в интервью порталу « Пенза-Взгляд ».

Письмо в бутылке нашла жительница Сердобска Евгения Ошкина в августе 2019 года. Через социальные сети она связалась с автором послания.

Ранее News.ru сообщал, что Орейро в преддверии своего гастрольного тура по РФ попросила у Владимира Путина российский паспорт. По её словам, она уже 15 раз посещала страну.