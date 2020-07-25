Орбакайте упрекнули за фотошоп Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/bf6fd782-cf60-11ea-82a1-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram.com

Певица Кристина Орбакайте поделилась в соцсети совместным фото с матерью, Аллой Пугачёвой. Многих восхитила их схожесть, но нашлись и те, кто в комментариях заявил, что дочь переборщила с фотошопом, а мать — с пластическими операциями.

Желаем вам тёплого и семейного воскресенья! Будьте здоровы и счастливы, — подписала снимок в Instagram Орбакайте.

Орбакайте сделала селфи с Пугачёвой в салоне автомобиля. «Красотки любимые», «Дамы без возраста» — отреагировали доброжелательные подписчики. «Красиво стареть не у каждого получается», «Хватит уже нереальные фотографии выставлять», написали негативно настроенные комментаторы. А кто-то даже сравнил Пугачёву с Людмилой Гурченко в старости.

Как писал NEWS.ru, ранее Кристина Орбакайте подверглась нападкам хейтеров за фото в защитной маске. Дочь Примадонны обвинили во всём, в чём только можно. Большинство подписчиков решили, что маску певица носит ради рекламы. «Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно», «Такими темпами я от всех звёзд отпишусь. Хотя да, как же я не учла: концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», пишут в комментариях звезде. Такая реакция обескуражила Орбакайте, которая вовсе не ожидала нападок. Она попыталась объясниться с подписчиками, записав видеообращение.