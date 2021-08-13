Опубликована «песня Моргенштерна», из-за которой таксист избил пассажирку

Опубликована «песня Моргенштерна», из-за которой таксист, не захотевший слушать её на полную громкость, избил пассажирку, популярного блогера _iribaby_. Пострадавшая предоставила видео клипа на ту самую композицию в распоряжение NEWS.ru и выложила запись в свой закрытый Instagram .

Это мой новый трек, называется «Порванные вансы» (вансы — кроссовки фирмы Vans. — NEWS.ru). Я только записала её на студии и хотела послушать в такси, чтобы оценить звучание, — рассказала блогер.

По словам девушки, автором злополучного трека является вовсе не Моргенштерн, а она сама: _iribaby_ записала новую песню на студии и попросила водителя машины сделать звук погромче, чтобы проверить качество записи. Слухи о «фите (фит — совместная композиция двух или более исполнителей) с Моргенштерном» пошли по Сети после того, как рэпер в знак поддержки коллеги выложил видео ссоры девушки-блогера и таксиста в сторис Instagram, подписав его словами «Когда включила Моргенштерна».

Жалко таксиста. Несчастный, злой человек, — прокомментировал действия водителя Моргенштерн.

Сама _iribaby_ хоть и не является ярой фанаткой Алишера, но отмечает, что ей «нравятся его треки и то, что он делает».

Ранее сообщалось, что водитель такси бизнес-класса оскорбил пассажирку, а после и вовсе избил её за просьбу послушать трек на полную громкость.