«Он про деньги и бизнес»: Пригожин ответил на насмешки Шнурова

https://static.news.ru/photo/e4fe802c-9dc7-11ea-ad8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин, вступивший в полемику с музыкантом Сергеем Шнуровым, решил расставить все точки над «i». Он отверг все обвинения в свой адрес и пообещал разоблачить оппонента. По его словам, лидер «Ленинграда» только делает вид, что он от народа.

Сергей Шнуров — хайпожор. Он имитирует, что он с народом. С каким он народом?! Он про себя, он про деньги, про бизнес! Продавать мат большого ума не надо. Я матом могу не ругаться, я им могу разговаривать. Ему мало не покажется, — подчеркнул он в интервью KP.ru.

По словам продюсера, его слова выдернули из контекста и неправильно истолковали. Говоря о бедствующих звёздах шоу-бизнеса, он имел ввиду не артистов уровня Баскова, Киркорова или Валерии. Он говорил о тех скромных служителях муз, кто не имеет постоянного гастрольного графика, а значит лишён стабильного заработка.

А представьте себе музыканта, который работал в ресторане. Ресторанов были тысячи. На что он сейчас живёт? На что живут клубные артисты? А выпускники «Голоса»? А танцоры «Тодеса» куда пойдут? Работники цирка? Это те, кто не на госбюджете, — пояснил Пригожин.

Что касается Шнурова, то он, по мнению супруга Валерии, вместо того, чтобы защищать интересы музыкантов, пиарится на подобных скандалах.

Ранее на своей странице в Instagram Шнуров опубликовал очередной язвительный стих, в котором назвал продюсера «борцом за нищих» и сравнил его с матерью Терезой. Артист в шутку предложил 5,7 млн своих подписчиков в Instargam скинуться «кто чем может» на сосиски для «исхудавшего совсем поди» Пригожина, писал NEWS.ru.