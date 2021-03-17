Олигарх подарил бывшей жене Прилучного машину за 10 миллионов

https://static.news.ru/photo/c3978992-8728-11eb-8129-96000091f725_660.jpg Фото: agataagata/instgram.com

Уже несколько недель личная жизнь актрисы Агаты Муцениеце не даёт покоя поклонникам. Больше полугода прошло после её развода со звездой сериала «Мажор» Павлом Прилучным и многие уверены — Агата наконец-то встретила свою любовь, а инсайдеры рассказывают, что её ухажёр очень богат.

Подробностями жизни Муцениеце поделился её коллега по проекту «Голос.Дети» на Первом канале Алексей Шаранин. По его словам, возлюбленным Агаты является «известный олигарх».

Он недавно подарил Агате Maybach за 10 миллионов рублей. С его стороны можно видеть искренние чувства, что, безусловно, вызывает зависть коллег Агаты. Она девушка яркая, после развода с Павлом карьера идёт в гору. Она легко могла бы сама себе купить эту машину, зарабатывает она прилично, но тут любимый человек её опередил, — поведал Шаранин, слова которого приводит Starhit.ru.

Сама Муцениеце предпочитает отшучиваться, мол, пусть все думают, что Maybach ей подарил голливудский актёр Брэд Питт. Однако сама в постах в Instagram намекает на то, что в её жизнь пришла настоящая любовь.

При этом после появления в сети провокационных фото, актрисе приписывали роман с режиссёром Климом Шипенко. Несколько дней Агата терпела, но потом заявила, что ни при каких условиях не стала бы встречаться с женатым мужчиной.

После развода жизнь мамы двоих детей стала налаживаться. Разрыв отношений с их отцом Павлом Прилучным Агата переживала тяжело, но потом вернулась к работе и в большое кино. Кроме того, она ведёт два шоу на YouTube. С бывшим супругом у Агаты сейчас тоже прекрасные отношения, и их дети, если маме нужно отлучиться на съёмки, проводят время с папой.

Ранее Муцениеце поздравила с днём рождения своего коллегу Романа Курцына и опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с актёром.