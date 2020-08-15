Ольга Кормухина опубликовала редкое фото Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/1c4f1e6a-df04-11ea-8153-fa163e074e61_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Natalya Loginova/Russian Look

Певица Ольга Кормухина разместила в Instagram архивное фото, на котором запечатлена с Валентиной Легкоступовой.

Она уточнила, что снимок был сделан в 1986 году в Юрмале, когда артистки только познакомились во время конкурса молодых исполнителей.

На фото жеребьёвки Валя — третья слева за спиной Наргиз, — пояснила Кормухина.

Певица отметила, что они с Легкоступовой встречались редко, но пронесли свою дружбу через десятилетия и искренне радовались успехам друг друга.

Валя была очень жизнелюбивым и солнечным человеком, лёгким и весёлым товарищем, — написала артистка.

Она добавила, что её «сердце скорбит», а «разум отказывается верить» в смерть коллеги.

Как писал NEWS.ru, Легкоступова скончалась 14 августа в возрасте 54 лет. За несколько дней до этого исполнительница попала в больницу, где впала в кому. Певицу перевели в другую больницу для экстренной операции, так как у неё обнаружили черепно-мозговую травму. Коллеги Легкоступовой винят в смерти артистки её супруга — яхтсмена Юрия Фирсова.