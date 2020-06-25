Ольга Бузова похвалила карантин за второе 9 Мая

https://static.news.ru/photo/0d8ad230-b6e0-11ea-9694-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова (архивное фото) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на своей официальной странице в социальной сети прокомментировала перенесённый на 24 июня парад Победы, прошедший на Красной площади в Москве. По словам бывшей звезды шоу «Дом-2», карантин в стране случился не зря, ведь благодаря этому 9 Мая в 75-летнюю годовщину окончания Великой Отечественной войны праздновалось дважды.

Бузова заявила, что 24 июня оказалось очень хорошим днём. Сам парад певица, по её собственному признанию, в прямом эфире посмотреть не успела, но в записи ознакомилась с фрагментами. Особенно телеведущую восхитили графика и съёмки.

Получилось 9 мая во второй раз. Может, и не зря был карантин, чтобы наши герои-победители и мы — все в юбилейный год Победы дважды смогли отметить такой важный праздник! — написала Бузова в Instagram.

Также певица отметила, что торжественное мероприятие провели в символическую дату — именно 24 июня 1945 года на Красной площади прошёл первый парад Победы.

24 июня на брусчатку Красной площади во время парада Победы вышли более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники, в небо было поднято 75 единиц авиатехники. Гостями торжества стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.

Как ранее писал NEWS.ru, фигуристка Татьяна Навка рассказала о своих впечатлениях от парада Победы. Олимпийскую чемпионку расстроило неучастие Украины в мероприятии.