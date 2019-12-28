Телеведущая Ольга Бузова в разговоре с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым подтвердила информацию о том, что её связывают романтические отношения с блогером Давидом Манукяном.
Поклонники звезды и раньше догадывались о романе. Однако телеведущая согласилась принять участие в шоу «План Б», по правилам которого должна была выбрать претендента на своё сердце. И всё-таки ещё за несколько выпусков до окончания отказала всем.
Я решила пропустить «План В» и «План Г» и перешла сразу к «Плану Д». Его зовут Давид, мы живём вместе. Я никому не говорю об этом, просто даже стесняюсь тебе рассказывать, если честно, — поделилась с Батрутдиновым Бузова.
Как ранее писал NEWS.ru, подруга популярной телеведущей Ольги Бузовой подтвердила информацию о том, что звезда находится в романтических отношениях с 26-летним блогером Давидом Манукяном.
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