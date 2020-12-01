Оксана Лаврентьева призналась в изменах

https://static.news.ru/photo/7e1d37f8-33d2-11eb-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Lukjanov/Global Look Press

Основательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева сделала чистосердечное признание в эфире YouTube-шоу «Честный развод» с Агатой Муцениеце.

Так, бизнесвумен рассказала, что встречалась с двумя мужчинами одновременно. Примечательно, что оба возлюбленных Лаврентьевой являлись лучшими друзьями и к тому же тёзками.

В моей жизни был такой момент... Я изменяла, — отметила Лаврентьева.

По её словам, мужчины ни о чём не догадывались. Тогда девушке казалось, что она по-настоящему влюблена в обоих своих спутников. Сейчас, вспоминая свою прошлую жизнь, Лаврентьева называет те отношения кошмаром и бредом.

Бизнесвумен в значительной степени пересмотрела свои взгляды на отношения между людьми. Лаврентьева заверила, что в настоящее время подобное поведение является для неё неприемлемым. Она отдельно подчеркнула, что не станет мириться с изменами в своей семье.

Ранее NEWS.ru писал, что 26-летняя модель и ведущая Анастасия Костенко продолжает рассказывать в социальных сетях о своей личной жизни с футболистом Дмитрием Тарасовым. Недавно подписчики задали девушке щекотливые вопросы о мужской измене.

Поклонница поинтересовалась у телеведущей, стоит ли начинать отношения, если «все мужчины изменяют».