«Одной из первых»: звезда ТНТ раскрыла, как Федункив скрывала беременность Ведущая Искандарова рассказала, что скрывала беременность Федункив на съемках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женя Искандарова

Комик и ведущая Женя Искандарова на праздновании своего 34-летия в Москве заявила, что скрывала сведения о беременности своей коллеги Марины Федункив на съемках шоу «Первый на деревне», передает корреспондент NEWS.ru. Примечательно, что обе звезды ТНТ почти не виделись по работе, но об интересном положении напарницы Искандарова узнала одной из первых.

Ведущая рассказала, что съемки шоу проходили в кинодеревне в Лодейном поле, под Санкт-Петербургом. По словам именинницы, с Федункив в кадре вместе они появлялись только дважды: в первой и последней серии.

Мы не виделись. Когда я была в отеле, она была на съемках. Когда я была на съемке, она была в отеле. Но я одна из первых узнала о том, что она на тот момент была беременна. Я подумала: о Боже, я знаю тайну. Почему вас рядом не было? — обратилась она к журналистам.

В ноябре 2024 года 53-летняя Марина Федункив впервые стала мамой. После родов артистка тщательно скрывала пол ребенка. С итальянским бизнесменом Стефано Маджи они поженились три года назад. Возлюбленный актрисы моложе ее на 13 лет.

Поклонники Федункив до этого заявили, что она похожа на маму Маджи. Так комментаторы отреагировали на фото артистки с 40-летним мужем в ее соцсетях, под которым она поздравила его с днем рождения. Некоторые предположили, что бизнесмен — любитель взрослых состоятельных дам, подобно певцу Прохору Шаляпину.