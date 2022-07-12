«Однажды прорвет канализацию»: Кормухина о творчестве Лепса и Жукова Певица Кормухина раскритиковала поклонников Лепса и Жукова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс

Российская певица Ольга Кормухина раскритиковала слушателей Григория Лепса и Сергея Жукова. По ее мнению, этих исполнителей считают великими за счет количества подписчиков и просмотров, в то время как концерты с «качественной музыкой» не собирают в России полные стадионы. Мыслями она поделилась в своем Telegram-канале.

В качестве представителей «качественной музыки» певица называет композиторов Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова. Она сожалеет, что их репертуар не транслируется на телевидении и на радио, и считает, что именно этот факт является корнем «проблем всей нашей жизни».

Чайковский не собирает стадионы в России, в его родной стране! Его не услышишь на большинстве радио и тв-каналов. А вот в мире он звучит каждые 3 минуты! Наша элита всю дорогу кивает на Запад и всей душой туда стремится! Так что ж тут-то не подражаете мировому тренду? Отсюда и проблемы всей нашей жизни! Двоечников и троечников всегда больше в разы! И они везде! Ибо отличников на всё не хватит! А если продвигать и дальше то, что собирает стадионы, то скоро ни одного грамотного не найдешь. И когда прорвет канализацию, а её прорвет однажды, будут искать виноватых и никогда не посмотрят на себя, — уверена Кормухина.

Также она утверждает, что поклонники популярных в России исполнителей страдают от депрессии, и пытаются таким образом «заполнить мишурой зияющую брешь в душе и в мозгу». Певица уверена, что ответственность за популярность «мусорного контента» несет каждый россиянин.

Ранее стало известно, что концерт группы «Руки Вверх!», состоявшийся 2 июля в Лужниках, собрал 72 тысячи зрителей. Люди приехали на мероприятие из разных городов вместе с семьями. Солист группы Сергей Жуков заявил, что «шел к этому 25 лет и пришел» и подтвердил, что на его концерт действительно были раскуплены все 72 тысячи билетов.