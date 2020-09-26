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Три поколения красавиц: Нюша показала фото с мамой и дочкой

18:59, 27 сентября 2020 54
Анна Шурочкина (Нюша) Анна Шурочкина (Нюша) Фото: nyusha_nyusha/instagram.com

Певица Анна Шурочкина, известная под сценическим псевдонимом Нюша, поделилась с поклонниками новой семейной фотографией. На снимке вместе с артисткой запечатлены её дочь Симба и мама Ирина.

Представительницы трёх поколений семьи стоят в саду. Нюша вытянула губы в поцелуе к дочери, которую держит на руках. Но если родительница певицы улыбается, глядя в объектив, то малышке, которой в ноябре исполнится два года, процесс фотографирования явно не доставляет удовольствия: её личико выглядит недовольным.

Поклонники Нюши подметили удивительное сходство Симбы и Ирины Шурочкиной. Многие из них заявили, что девочка — копия своей бабушки.

Трое из ларца одинаковы с лица, — иронично подметили в одном из комментариев.

Поклонники написали разновозрастному женскому трио множество комплиментов, назвав их красивыми и очаровательными и пожелав здоровья.

Певица родила дочь в ноябре 2018 года от бизнесмена Игоря Сивова, за которого вышла замуж годом ранее. Ранее, как писал NEWS.ru, она раскрыла историю знакомства с супругом. Оказалось, что в момент их знакомства тот был женат и воспитывал двоих сыновей.

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