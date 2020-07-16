Нюша раскрыла детали знакомства со своим мужем

https://static.news.ru/photo/474e1cd6-c75f-11ea-989f-fa163e074e61_660.jpg Певица Нюша с мужем Фото: nyusha_nyusha/instagram.com

Нынешний муж 29-летней российской певицы Нюши Шурочкиной — 40-летний бизнесмен Игорь Сивов — на момент их знакомства был женат и воспитывал двоих сыновей. Но сей факт не помешал исполнительнице закрутить с мужчиной роман. В 2017-м влюблённые сыграли свадьбу, через год у них родилась дочь Симба. Позже общественность заговорила о том, что именно звёздная невеста стала разлучницей. «Виновница» долгое время хранила молчание и избегала этой темы. В июле 2020 года Нюша отважилась на откровение.

Сивов был в числе организаторов её концерта в Казани. Так они и сошлись. Через год будущий муж ради певицы переехал в Москву и поменял работу — начал жизнь с чистого листа. По словам девушки, новость о том, что Игорь женат, стала для неё проблемой, так как исполнительница не хотела становиться любовницей, а бывшая жена Сивова отказывалась давать добро на расторжение брака. Нюше и Игорю пришлось ждать официального развода.

Но для меня это щепетильная ситуация, ведь любая женщина не хочет разбивать семью. Раньше это и для меня было табу, но в жизни так случается, что когда ты чего-то сильно не хочешь, это приходит в твою жизнь, — рассказала звезда в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Нюша призналась, что влюбилась в Сивова с первого взгляда. По словам девушки, время для неё остановилось, она поняла, что встретила особенного человека, «нашла своё», однако «крышу» от новых отношений «не сносило». Если говорить об экс-супруге Сивова — хореографе Алёне, то женщина достойно повела себя в сложившейся ситуации, но первое время была в обиде.

По её словам, Игорь является замечательным, заботливым, ответственным отцом, является авторитетом для сыновей. Она добавила, что поддерживает общение с бывшим мужем, пишет журнал StarHit.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский 26-летний исполнитель Егор Крид не сохранил в тайне свои отношения с 29-летней певицей Нюшей и рассказал о них журналистам, хотя молодые люди договорились скрыть свой роман от общественности. Из-за этого девушка сильно расстроилась и отказалась разговаривать с музыкантом, а позже вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова.