Певица Нюша раскрыла причину обиды на Егора Крида

https://static.news.ru/photo/4590a450-bd0e-11ea-8fbe-fa163e074e61_660.jpg Нюша Фото: nyusha/vk.com

Российский 26-летний исполнитель Егор Крид не сохранил в тайне свои отношения с 29-летней певицей Нюшей (Нюша Шурочкина) и рассказал о них журналистам, хотя молодые люди договорились скрыть свой роман от общественности. Из-за этого девушка сильно расстроилась и отказалась разговаривать с музыкантом, а позже вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова.

Я долгое время не могла, грубо говоря, простить, принять, то, что Егор рассказал про наши отношения. Конечно, мы так не договаривались, — рассказала Нюша в интервью YouTube-каналу PeopleTalk TV.

Егор же не стеснялся своей тоски по экс-возлюбленной, постоянно называл её единственной музой и выделял среди остальных пассий. Через некоторое время знаменитости помирились. Бывший парень поздравил Нюшу с рождением ребёнка (дочь от по имени Симба родилась 6 ноября 2018 года в клинике Майами (США)).

Девушка даже согласилась на сотрудничество. В 2020 году они вместе выпустили трек «Mr. & Mrs. Smith». Песня вызвала бурные обсуждения среди фанатов музыкантов. Сейчас у них тёплые отношения. Поползли слухи о возобновлении романа, пишут «Невские новости». По словам Нюши, её нынешний супруг — Игорь Сивов — спокойно отреагировал на дуэт с Кридом. По словам Шурочкиной, мужчина уверен в себе, самодостаточен и даже не думает переживать из-за подобных вещей.

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