«Нужно мыслить темпово»: Бабкина раскрыла способ добиться успеха в Москве Бабкина рассказала, как добиться успеха в Москве

Надежда Бабкина / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала, что нужно всё время шевелиться, моментально реагировать и мыслить темпово, если хочешь добиться успеха в Москве. В интервью изданию «Москвич Mag» она пояснила, что в российской столице очень стремительный поток событий, поэтому нельзя полагаться на подход «завтра подумаю, а послезавтра скажу», необходимо пытаться всё делать сразу.

В Москве очень стремительный поток событий, необходимо всё время шевелиться, моментально реагировать, мыслить темпово. Завтра подумаю, а послезавтра скажу — это не про столицу. Только здесь и сейчас. Иначе поезд уйдёт, — сказала певица.

Бабкина приехала в Москву в 1971 году. По её словам, в то, что ей удастся задержаться в столице, тогда не верил никто, даже родители, потому что в городе у неё не было никаких знакомых, никакого блата. Будущая артистка рассказала, что сразу ухватила ритм столицы. Она каждый раз старалась себя проявить, продемонстрировать смелость, желание, стремление.

Под лежачий камень вода не течёт, запомните это. В конце концов обратят внимание и скажут: «Лучше ей дать всё, что она хочет, чтобы только отвязалась», — добавила Бабкина.

Ранее Бабкина рассказала, что ансамбль «Русская песня» она организовала ещё в студенчестве. И на тот момент мало кто верил в артистов. Их не взяли на конкурс «Алло, мы ищем таланты!», завив, что талантами они на самом деле не являются. Но это не сломило артистку, которая в итоге добилась успеха и славы.