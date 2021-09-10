Новый муж Макеевой Роман Мальков рассказал о правде

Бизнесмен Роман Мальков, женатый на певице Анастасии Макеевой, рассказал, что считает правдой. Поводом послужило совместное фото супругов, где оба стоят в одинаковых футболках с изображением главного героя «Брата».

Жизнь бизнесмена и актрисы до сих пор сотрясают скандалы: Малькова не хочет отпускать его бывшая жена Светлана, мать троих детей олигарха. Бизнесмен и его экс-супруга не могут договориться насчёт алиментов. Светлана Малькова доказывает, что сбежавший к актрисе муж не выделяет денег на содержание детей, бизнесмен уверят, что исправно платит деньги всем троим наследникам.

Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда, значит, он сильней. Люблю тебя, кисуля, — подписал фото Мальков.

Ранее Анастасия Макеева рассказала, с каким диагнозом её положили в больницу. Это острый приступ панкреатита.