https://static.news.ru/photo/0c0c40d2-4c9c-11ea-818d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дебютный выпуск нового шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале разочаровал зрителей. Программу «Док-ток», которую она ведёт вместе с Александром Гордоном, назвали «малаховщиной».

Об этом сообщает «Экспресс-газета». Издание отмечает, что телезрители рассчитывали увидеть более умное и провокационное шоу. Оказалось, им предложили очередную «Большую стирку», известную спорами героев бытовых историй на повышенных тонах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак первый выпуск шоу «Док-ток» посвятила сёстрам Хачатурян. Ведущая пыталась разобраться не только с тем, как бороться с домашним насилием, но и с тем, почему оно возникает в семье. Для наглядности в студии демонстрировался фильм-реконструкция истории семьи Хачатурян с актёрами в главных ролях.