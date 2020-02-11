Дебютный выпуск нового шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале разочаровал зрителей. Программу «Док-ток», которую она ведёт вместе с Александром Гордоном, назвали «малаховщиной».
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак первый выпуск шоу «Док-ток» посвятила сёстрам Хачатурян. Ведущая пыталась разобраться не только с тем, как бороться с домашним насилием, но и с тем, почему оно возникает в семье. Для наглядности в студии демонстрировался фильм-реконструкция истории семьи Хачатурян с актёрами в главных ролях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен