Новая подружка Прилучного высказалась о романе с актёром

Новая пассия Павла Прилучного — солистка группы Queens Волга Король высказалась об отношениях с актёром. Она прокомментировала появившееся в Сети фото с яхты, где обнимается со звездой «Мажора» и кладёт ему на коленки ноги, пишет Teleprogramma.pro.

На яхте была сестра-близнец Волги Катя, а также, добавляет артистка, их общие друзья — Михаил и Лиана Турецкие со своими детьми.

По словам Волги, на яхте компания слушала треки Прилучного, записанные к его новому фильму, готовила ужин, играла в «Мафию». При этом неизвестно, где была на тот момент официальная возлюбленная актёра «папина дочка» Мирослава Карпович.

С Пашей чудесно делать всё на свете. Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину, — заявила блондинка модельной внешности.

Павел Прилучный только недавно стал появляться в обществе сестёр. Пользователи обратили внимание, что одну из них актёр обнимает далеко не по-дружески.

Ранее сообщалось, что поклонники актрисы Мирославы Карпович, с которой встречается Прилучный, уже устроили атаку на страницу сестёр и недоумевают, почему молчит актриса. Катя и Волга Король прославились в шоу-бизнесе тем, что работали у Ивана Урганта.