Топалов в Нью-Йорке потёр яйца статуи быка и загадал желание

Российский певец Влад Топалов опубликовал видео отдыха в Нью-Йорке вместе с супругой Региной Тодоренко. Артист потёр яйца бронзовой статуи «Атакующий бык» и загадал желание. Ролик он разместил в Instagram-аккаунте.

В кадре Топалов забирается под живот изваяния и трёт его гениталии. В это время слышен смех Тодоренко, которая отмечает, что её супруг «занимается непристойностью». При этом жена артиста советует ему производить такие действия активнее, чтобы исполнились все его желания.

Статуя находится недалеко от здания Нью-Йоркской фондовой биржи. По легенде человеку, который погладит бронзовому парнокопытному яички, будет сопутствовать удача в финансовых вопросах.

В подписи к ролику Топалов отметил, что желает финансовой удачи и грамотности всем поклонникам.

Ранее телеведущая и блогер Тодоренко рассказала в сторис Instagram о серьёзной болезни — с детства она страдает сильными болями в спине, из-за чего иногда у неё возникают мысли о смерти.