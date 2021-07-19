Николай Басков впервые вышел на связь после болезни

Певец Николай Басков, заболевший несколько дней назад на фестивале «Славянский базар» в Витебске, впервые вышел на связь с поклонниками. О состоянии своего здоровья артист рассказал в Instagram.

Хочу поблагодарить всех своих коллег и поклонников, которые беспокоились за моё самочувствие. Слава Богу, всё нормально. Я снова полон сил, энергии, чтобы вас радовать. Я очень счастлив, что вы есть у меня, — написал Басков.

Николай Басков почувствовал недомогание 16 июля, в день открытия музыкального фестиваля «Славянский базар» в Белоруссии. Певцу стало плохо сразу после закладки его именной звезды на Площади лауреатов в Витебске, у артиста резко поднялась температура. Врачи заподозрили тепловой удар (на улице в тот день было +34 градуса). Басков отменил своё выступление на фестивале, опасаясь заражения коронавирусом. Он объяснил, что не хочет рисковать здоровьем окружающих.

Ранее сообщалось, что далеко не все участники и зрители «Славянского базара» соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. После новости о болезни Николая Баскова ряд представителей российского шоу-бизнеса предположили, что их коллеги, находящиеся в Белоруссии, рискуют заболеть в Витебске коронавирусом и затем привезти инфекцию в Москву.