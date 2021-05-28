Внук Пугачёвой объяснил, почему редко видит звёздную бабушку

https://static.news.ru/photo/3e36194e-bfa4-11eb-baa7-96000091f725_660.jpg Никита Пресняков Фото: npresnyakov/instagam.com

Музыкант Никита Пресняков в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» объяснил, почему редко видится со своей звёздной бабушкой Аллой Пугачёвой. По его словам, женившись на Алёне Красновой, он по-прежнему является частью большой семьи знаменитостей, несмотря на то что он редко гостит в их доме. При этом внук не стал отрицать, что любит жить «сам по себе».

Они все моя семья. Я их всех безгранично люблю и уважаю. Но у меня с детства такая натура, что я люблю быть свободным. Я с самого детства существую сам по себе. Мы видимся, но, к сожалению, не прямо чтобы часто. Видимся, связь поддерживаем. Всё хорошо у нас, — признался гость шоу.

Никита Пресняков — сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Последняя — дочь Аллы Пугачёвой. На передаче молодой человек также раскрыл детали гибели старшего сына актёра Дмитрия Певцова Даниила. Пресняков стал невольным свидетелем ЧП, так как молодые люди тесно общались.

Ранее сообщалось, что Пресняков отметил 30-летие в своём загородном доме в компании близких друзей. Наследник певицы устроил по случаю своего дня рождения аниме-вечеринку, видео с которой опубликовал в сторис Instagram. В коттедже на Истре Пресняков и его жена Алёна Краснова устроили праздник, на котором отметился и младший брат внука Примадонны Дени Байсаров. Он также нарядился персонажем аниме.