«Ни денег, ни мужа, ни секса»: жена Гогена Солнцева потребовала развод

66-летняя Екатерина Терешкович заявила о намерении развестись со своим супругом, скандально известным шоуменом Гогеном Солнцевым, аргументируя это тем, что у неё нет «ни денег, ни мужа, ни секса». Об этом она заявила в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

А теперь у меня нет ни денег, ни мужа, ни секса! Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он, не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается, — возмутилась Терешкович.

Она добавила, что всё это время занималась спортом, правильно питалась, сидела на диете и даже делала пластические операции, чтобы соответствовать стандартам «молодой жены» Солнцева. Однако, добавила женщина, всё это она делала зря, так как «40-летний шоумен всё-таки отвернулся от своей 66-летней супруги». Более того, он страдает от алкогольной зависимости, добавила Терешкович, признавшись, что даже не знает, где сейчас находится муж.

Ранее Солнцев раскритиковал женщин старше 45 лет за отсутствие стиля в одежде. Он заявил, что «огромное количество» женщин ходит в «драных лохмотьях». Не все подписчики оценили пост Гогена. Некоторые посоветовали ему обратить внимание на собственный гардероб и назвали Солнцева «модной девушкой». Часть юзеров пожаловались на маленькую зарплату как причину невозможности часто покупать одежду.

До этого Солнцев признался, что стал жертвой домогательств со стороны продюсера. По словам артиста, эта влиятельная женщина, которая впоследствии хотела устроить с ним «жаришку», обещала сделать его звездой и обеспечить попадание на первые строки хит-парадов.