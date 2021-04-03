Невестку Валерии в бикини и с дочерью на руках сравнили с Кейт Миддлтон

https://static.news.ru/photo/d243f246-955b-11eb-b8e4-96000091f725_660.jpg Фото: lianashulginaa/instagam.com

Невестка певицы Валерии, жена её сына Лиана Шульгина показала себя во всей красе с маленькой дочкой на руках. Сейчас жена Арсения Шульгина вместе с семьёй отдыхает в Дубае и наслаждается жизнью. Тем не менее нашлись и те, кто высказался неодобрительно в сторону молодой мамы, сравнив её при этом с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон. Соответствующий комментарий появился в микроблоге девушки.

В кадре Шульгина позирует вместе с дочкой Селин на руках. Она одета в ярко-розовое бикини, волосы собраны в хвост, а глаза Лиана прикрыла солнцезащитными очками. «Лапочку-дочку» знаменитость держит лицом к себе, на девочке белая панамка и цветастые памперсы. По всей видимости, молодые родители ещё не готовы представить миру свою наследницу.

С маленькой путешественницей Селин, — подписала публикацию Шульгина. Текст она сопроводила забавными смайликами.

В комментариях пользователи восхитились красотой мамы и дочки. Пользователи пришли в восторг, о чём говорит количество лайков под фото. Так, всего за несколько часов публикация собрала больше 28,5 тысячи лайков.

Тем не менее нашлись и те, кто раскритиковал молодую маму. Так, один из пользователей возмутился тем фактом, что девушка отказывается показывать лицо маленькой дочки.

Кейт Миддлтон показала своих детей всему миру на следующий день! А у вас что, королева родилась? Прячете! Да кому оно надо?! — возмутился пользователь.

За Шульгину тотчас же заступились поклонники. Впрочем, и сама девушка нашла, что ответить на столь гневный комментарий. Она отметила, что у герцогини Кембриджской просто не было иного выбора, кроме как показать своих детей.

Да, королева. Ну, вам надо же, — написала молодая мама, сопроводив текст улыбающимся смайликом.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Валерия опубликовала фотографию со своей маленькой внучкой Селин, появившейся на свет 1 января 2021 года, и рассказала о своих чувствах к ней. Как отметила артистка, когда росли её собственные дети, у неё совсем не было времени пристально наблюдать за ними, так как приходилось крутиться как белке в колесе.