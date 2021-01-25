«Невеста» младшего внука Пугачёвой вышла замуж за другого

https://static.news.ru/photo/86acc326-5fa0-11eb-988e-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Девушка, с которой приписывали роман младшему внуку Пугачёвой Дени Байсарову, вышла замуж. Известно, что избранника Марии зовут Павел.

О свадьбе крестницы в Instagram рассказала жена музыканта Валерия Сюткина Виола.

instagram.com/violaviva/

До этого СМИ почти год обсуждали роман младшего сына Орбакайте с Марией. Сами молодые люди не раз поясняли, что они всего лишь друзья, Дени Байсаров рассказывал, что у Маши есть «прекрасный молодой человек», пишет Teleprogramma.pro.

Сама Мария поясняла, что они с Дени любят друг друга как брат и сестра, но не более. Младший внук Пугачёвой пока не женат, в отличие от своего брата Никиты Преснякова. За последнее время Байсарову-младшему приписывали разные романы, но либо он всё ещё свободен, либо умело скрывает от прессы свои отношения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров ещё раз опроверг приписываемую ему помолвку с подружкой Марией. Поводом для слухов стали нежные фото Дени и Марии, появившиеся в соцсетях.