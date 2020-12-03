«Нереальная»: Гагарина в чёрном платье в пол появилась в Кремлёвском дворце

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В Кремлевском дворце 3 декабря прошло награждение национальной музыкальной премии «Виктория-2020». Полина Гагарина стала обладательницей награды как лучшая певица.

На торжественную церемонию артистка пришла в сверкающем чёрном платье в пол, а также в туфлях в тон, пишет «Вечерняя Москва».

Снимок с мероприятия певица опубликовала на своей странице в Instagram.

Национальная музыкальная премия «Виктория» — лучшая поп-исполнительница! Спасибо за стимул идти вперёд всем моим поклонникам и коллегам! Вы заставляете верить в себя, — написала Гагарина в комментарии к фото.

Поклонники певицы поздравили с наградой и восхитились её утончённым образом.

«Нереальная просто», «Наша лучшая! Наша самая главная любовь», «Вы красотка! Шикарное платье!», написали подписчики.

Ранее NEWS.ru писал, что Гагарина подала официальное заявление на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым, соответствующий документ поступил в распоряжение Люблинского районного суда Москвы. Известно, что заявление Гагариной уже принято в производство. В частности, артистка потребовала предоставить ей опеку над общей дочерью Мией.