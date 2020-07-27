«Не зажралась ли она»: Лозу возмутили гонорары Лолиты

https://static.news.ru/photo/cbe6114c-d08d-11ea-affd-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лоза Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал коллег по шоу-бизнесу, в частности певицу Лолиту Милявскую, за очень большие, по его мнению, расценки на выступления. Певица в эфире телеканала НТВ рассказала, что за одно появление на сцене получает не менее €40 тысяч.

Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что её выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: «А не зажралась ли она». Хотя я сам себя спрашиваю: что должен сделать артист за такие деньги? — отметил Лоза в интервью «Вечерней Москве».

Музыкант считает неправильным, когда люди, занимающиеся нужным и ответственным делом, получают меньше денег, чем «артист за 20 минут стояния на сцене». При этом он добавил, что профессионалы на сцене тоже не должны работать за копейки.

Лоза также пояснил, что иногда выступает бесплатно на благотворительных концертах, но для своей команды не может ввести «антикризисные» расценки.

Я не могу платить людям меньше денег. Я несу ответственность — у них семьи, — сказал музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заниматься юмором должны профессионалы, этому ремеслу нужно учиться, а участники КВН пригодились бы в других сферах. Так считает певец Юрий Лоза. Известный своими едкими высказываниями музыкант видит проблему в том, что участники «Клуба весёлых и находчивых» не могут получить профессию и юмористическая передача «вышибла» из российской экономики тысячи студентов, которые могли бы строить мосты и «делать массу иных полезных вещей».