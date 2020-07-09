Лоза обрушился с критикой на «недоучек» из КВН

https://static.news.ru/photo/317b385e-c191-11ea-b888-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Заниматься юмором должны профессионалы и этому ремеслу нужно учиться, а участники КВН пригодились бы в других сферах, считает певец Юрий Лоза.

Известный своими едкими высказываниями музыкант видит проблему в том, что участники «Клуба весёлых и находчивых» не могут получить профессию и юмористическая передача «вышибла» из российской экономики тысячи студентов, которые могли бы строить мосты и «делать массу иных полезных вещей». Об этом он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

О сути подумайте. Или о том, почему этот проект не был перенесен ни в одну из других стран? Америка, которая мигом подбирает все интересное, даже не обернулась в его сторону. А почему? А потому что ни один институт не станет гордиться недоученным студентом, а у нас их портреты в институтах на самом видном месте, как «доска почёта» какая-то. А на самом деле это позор для учебного заведения, — заявил Лоза.

Как считает певец, если человек хочет стать юмористом, ему необходимо выучиться на него, узнать, что такое юмор и в чём заключено искусство пародии.

А у нас что? Пишут песни, не зная, как пишутся песни, и пишут тексты, не зная, как пишутся тексты. Недоучки какие-то занимаются этим делом, да еще на таком высоком, раскрученном уровне, — резюмировал Лоза.

Также он отметил, что настоящий юмор всегда «со слезой» и знаменитые мудрецы и философы (Сократ, Платон, Аристотель) относились к юмору плохо, так как он представляет собой унижение одного человека другим, демонстрацию превосходства и противопоставление.

Как писал NEWS.ru ранее, музыкант и композитор Юрий Лоза заявил, что приговор режиссёру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в хищении 129 млн рублей, является очередной иллюстрацией того, как работает судебная система в России.