Не торопись: Бабкина рассказала, как её поддержала Ротару во время болезни

https://static.news.ru/photo/33071712-a2bc-11eb-abe9-96000091f725_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Несколько лет назад в Интернете появились фото певицы Надежды Бабкиной в инвалидной коляске. Выяснилось, что у звезды серьёзные проблемы с ногой. Она передвигалась только в кресле на колёсиках. В недавнем интервью исполнительница призналась, что в то непростое время её поддержали коллеги по цеху — Валерий Леонтьев и София Ротару.

Таким образом «казачка Надя» дала понять, что в шоу-бизнесе, несмотря на расхожее мнение, всё-таки есть место настоящей дружбе и взаимопомощи, пишет «Экспресс газета». По её словам, первым позвонил Леонтьев и уговаривал «тянуть до последнего» и даже не думать ложиться на операцию, так как он «в этом деле опытный». Музыкант предложил ей «не кидаться под нож» и заниматься терапией, ходить на процедуры.

Потом звонит Соня (София Ротару. — NEWS.ru): «Наденька, я тебя прошу, не торопись с операцией. Хотя бы посоветуйся с Валерой Леонтьевым!» Я смеюсь: «Да поговорила уже. Буду терпеть». Правда, спустя время, когда терапия перестала помогать, я сделала операцию. Сейчас всё хорошо. Опять прыгаю по сцене, чем привожу в ужас своих врачей, — вспомнила Бабкина.

В 2020-м Бабкину госпитализировали с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Звезда две недели находилась в коме. Медики специально ввели её в такое состояние, чтобы организм берёг силы. Исполнительница в итоге победила недуг. По её словам, вскоре после того, как она пришла в сознание, с ней связались Алла Пугачёва и Максим Галкин. Они позвонили Бабкиной, чтобы поддержать её.

Ранее сообщалось, что Бабкина предложила принять закон, ограждающий публичных людей от позорящих их публикаций в Интернете. Речь идёт о Вячеславе Зайцеве, ролики с которым разлетелись по Сети и вызвали негодование пользователей. На кадрах известный модельер находится в компании двух женщин. Как позже выяснилось, это профессиональные опекуны Гарафутдиновы, которые буквально взяли именитого кутюрье в оборот. Женщины танцуют на фоне серьёзно больного Зайцева, что-то поют, беседуют с модельером.