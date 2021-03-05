Названо главное условие контракта новой «ВИА Гры» с Меладзе

https://static.news.ru/photo/b324e788-7e42-11eb-b8c1-96000091f725_660.jpg Фото: sinetskayaulyana / instagram

Солисткам нового состава «ВИА Гры», который ранее представил музыкальный продюсер Константин Меладзе, поставили важное условие — не рожать детей в течение пяти лет, пока длится их контракт.

Об этом изданию StarHit рассказала одна из участниц Ксения Попова. Она отметила, что никого заставлять прерывать беременность не будут, но если кто-то решит стать мамой, то о карьере в группе и, скорее всего сольной, можно забыть.

Однако, по признанию Поповой, девушки мечтают о творческой карьере и славе, пока о семье никто не думает.

Константин Меладзе недавно назвал имена трёх участниц нового состава «ВИА Гры» — это Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова. У певиц контракт на пять лет, но о финансовой стороне вопроса никто из них не говорит. Девушек по-прежнему три, но двух из них зрители увидели впервые.

Продюсер признался, что 20 лет назад, когда впервые представил публике коллектив «ВИА Гра», он не рассчитывал на длительный проект. Это был эксперимент максимум на четыре года. Однако потом он увлёкся настолько, что одна из солисток Вера Брежнева стала его женой.

Ранее NEWS.ru писал, что солистки нового состава группы «ВИА ГРА» назвали главную фишку Меладзе.