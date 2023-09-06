Названа лучшая британская «стадионная» рок-группа Критик Бабичев назвал Queen лучшей «стадионной» рок-группой

Фото: Rudi Keuntje/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Фредди Меркьюри, Брайан Мэй — концерт Queen в рамках WORKS-TOUR

Творчество группы Queen является ярчайшим примером качественного «стадионного» рока, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в комментарии для NEWS.ru. По его словам, каждый хит рок-группы превращался в отдельную историю и сопровождался бурными овациями слушателей. При этом Queen удавалось обойти другие музыкальные группы по тому заряду, который они передавали публике.

На концерте Live Aid в 1985-м, когда они были в самом соку, когда шоу напичкали рок-звездами, Queen предложили зрителям большого концерта такое, от чего публика ревела в хорошем смысле: We Are the Champions, We Will Rock You, Hammer to Fall, Radio Ga Ga. Даже «Богемская рапсодия» зашла со своей многосоставной историей, — рассказал Бабичев.

Критик отметил, что сейчас примером «стадионного» рока могут являться выступления группы Rolling Stones. Кроме того, дух творчества того времени живет в стадионе Wembley в Лондоне, который считался главной площадкой для рок-концертов в 1980-х годах. По словам Бабичева, каждая уважающая себя группа должна была хотя бы раз выступить на Wembley.

Бабичев ранее высказался о рекордных сборах певицы Бейонсе в мировом турне. По некоторым данным, ее Renaissance World Tour собрал около $461 млн и стал самым кассовым туром в истории. Критик уверен, что это связано с тем, что певица находится «в самом соку» и готова показывать лучшее, что у нее есть.