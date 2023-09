На концерте Live Aid в 1985-м, когда они были в самом соку, когда шоу напичкали рок-звездами, Queen предложили зрителям большого концерта такое, от чего публика ревела в хорошем смысле: We Are the Champions, We Will Rock You, Hammer to Fall, Radio Ga Ga. Даже «Богемская рапсодия» зашла со своей многосоставной историей, — рассказал Бабичев.