Навка в белоснежном пуховике приехала на каток с Песковым

https://static.news.ru/photo/cdce8e88-31b0-11eb-b966-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков и Татьяна Навка Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

На Красной площади состоялось открытие катка. Фигуристка Татьяна Навка представила отрывок из своего шоу «Руслан и Людмила». Поддержать её пришёл муж Дмитрий Песков.

Зрителям показали отрывок из представления спортсменки. Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко исполнили главные роли. В постановке также участвовал Алексей Ягудин. Фигуристка наблюдала за репетицией. Она предстала в белых брюках и алой спортивной толстовке. Также Татьяна надела белый пуховик оверсайз и шапку с варежками.

tatiana_navka/instagram.com

Мы начали! Юбилейное открытие ГУМ-катка, — написала Навка в Instagram.

Поддержал спортсменку её муж Дмитрий Песков. Они запечатлелись вместе с Ягудиным и его женой Татьяной Тотьмяниной. На открытие пришли дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория. Не пропустила важное событие и Алина Загитова, которая исполняет роль феи в одном из шоу.

tatiana_navka/instagram.com

Фигуристка не скрывает, что в этом году скучала по своим ледовым шоу. Гастролей не было из-за пандемии. Кроме того, чуть не отменили постановки, запланированные на зиму. Навка, несмотря на все трудности, готова выступать.

Как писал NEWS.ru, главный продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о гонорарах звёзд — участников шоу за один выход на лёд. Он отметил, что из-за пандемии ситуация с оплатой изменилась, однако участники всё равно получают значительные выплаты, которые обусловлены эфирным временем.