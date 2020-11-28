Навка в белоснежном пуховике приехала на каток с Песковым

На Красной площади состоялось открытие катка. Фигуристка Татьяна Навка представила отрывок из своего шоу «Руслан и Людмила». Поддержать её пришёл муж Дмитрий Песков.
Зрителям показали отрывок из представления спортсменки. Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко исполнили главные роли. В постановке также участвовал Алексей Ягудин. Фигуристка наблюдала за репетицией. Она предстала в белых брюках и алой спортивной толстовке. Также Татьяна надела белый пуховик оверсайз и шапку с варежками.
Мы начали! Юбилейное открытие ГУМ-катка, — написала Навка в Instagram.
Поддержал спортсменку её муж Дмитрий Песков. Они запечатлелись вместе с Ягудиным и его женой Татьяной Тотьмяниной. На открытие пришли дети Филиппа Киркорова — Мартин и Алла-Виктория. Не пропустила важное событие и Алина Загитова, которая исполняет роль феи в одном из шоу.
Фигуристка не скрывает, что в этом году скучала по своим ледовым шоу. Гастролей не было из-за пандемии. Кроме того, чуть не отменили постановки, запланированные на зиму. Навка, несмотря на все трудности, готова выступать.
Как писал NEWS.ru, главный продюсер «Ледникового периода» Илья Авербух рассказал о гонорарах звёзд — участников шоу за один выход на лёд. Он отметил, что из-за пандемии ситуация с оплатой изменилась, однако участники всё равно получают значительные выплаты, которые обусловлены эфирным временем.