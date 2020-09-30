Наташа Королёва рассказала о настигшем её кризисе среднего возраста

https://static.news.ru/photo/cdb7a0be-0312-11eb-b78f-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королёва рассказала, что кризис среднего возраста наступил у неё «по классике» — в 40 лет, его «первым звоночком» стало отсутствие желания прикупить себе что-нибудь в магазине. Сейчас 47-летняя заслуженная артистка РФ констатирует, что ей удалось успокоить себя и гармонизировать.

Я стала ковыряться в себе, меня не устраивало моё внутреннее состояние, болячки стала искать. Был момент — я не видела цели. Я так много сделала, что не знала — а что дальше? У меня были лучшие залы, прекрасный репертуар и любовь зрителей. А дальше? К чему стремиться? Мне ничего не хотелось. Для женщин первый звоночек кризиса, когда она не хочет идти в магазин и что-то себе купить, — цитирует «Вечерняя Москва» Королёву.

Благодаря советам психотерапевта, расслабляющей музыке и медитации Королёвой удалось справиться с кризисом. Кроме того, она по-прежнему считает, что для женщин «шмоткотерапия» — лучшая терапия. Также её муж Сергей Глушко посоветовал дождаться 50 лет, в этом возрасте, по его словам, открывается «второе дыхание».

Как писал NEWS.ru, ранее Королёва возмутилась из-за того, что сорокалетних женщин в России называют старухами. По её словам, взрослые дамы могут носить короткие юбки и делать снимки в бикини. За это их нельзя осуждать. Звезда призналась, что всегда смотрит на себя критично. У неё есть недостатки, но она их грамотно скрывает.

Певица сейчас переживает непростую ситуацию. История с кражей драгоценностей из её дома в отсутствие артистки обернулась неприятным скандалом, вылившимся в итоге в новость об измене Тарзана, его ничего не стесняющейся любовнице, слухах о её беременности и прочем, что сделало некогда привлекательную пару фигурантами самых грязных сплетен.