https://static.news.ru/photo/0b29dca0-e9b0-11e9-9d04-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

Красные волосы Наргиз Закировой разочаровали многих подписчиков певицы. Но исполнительница спокойно отреагировала на критику. Некоторым «недовольным» звезда лично отвечала в комментариях. Хотя подписчики сомневаются, что аккаунт ведёт именно она.

Одному поклоннику не понравился новый стиль кумира. Он пожаловался, что с трудом теперь воспринимает «душераздирающую лирику» Наргиз.

Сколько же можно «душу драть»- то?????, — ответила Закирова.

Певица дополнила новый имидж небольшим видеороликом. На кадрах она кричит «Бе-бе-бе!» и обнимается с клоуном. Запись опубликована на её официальной странице в Instagram . «Наша Наргиз, что с ней случилось..» — сетует пользователь ludmilaanotolivna.

Также Закирова «разнесла» свою аудиторию в комментариях под фрагментом новой песни «Мама». Пользователь saraascar заранее извинился за претензии, назвал композицию безвкусицей и пожелал Наргиз меньше «металла» в музыке и больше «чистого рока».

Извиняю. Только я Вам не кондитерская и не пошив одежды , в которых Вам спецзаказ, лично под Вас смастерят, — ответила исполнительница.

Кроме того, в некоторых сообщениях Наргиз использовала нецензурную брань.

Асель, иди на х.., а. Не до тебя сегодня, чесслово, — ответила Закирова пользователю saraascar.

Ранее News.ru сообщал, что Закирова опубликовала фотографию, на которой показан её подросший внук Ной. Она добавила, что сейчас трудится над новым альбом, который выйдет в ближайшее время.