Красные волосы Наргиз Закировой разочаровали многих подписчиков певицы. Но исполнительница спокойно отреагировала на критику. Некоторым «недовольным» звезда лично отвечала в комментариях. Хотя подписчики сомневаются, что аккаунт ведёт именно она.
Одному поклоннику не понравился новый стиль кумира. Он пожаловался, что с трудом теперь воспринимает «душераздирающую лирику» Наргиз.
Сколько же можно «душу драть»- то?????, — ответила Закирова.
Певица дополнила новый имидж небольшим видеороликом. На кадрах она кричит «Бе-бе-бе!» и обнимается с клоуном. Запись опубликована на её официальной странице в Instagram. «Наша Наргиз, что с ней случилось..» — сетует пользователь ludmilaanotolivna.
Также Закирова «разнесла» свою аудиторию в комментариях под фрагментом новой песни «Мама». Пользователь saraascar заранее извинился за претензии, назвал композицию безвкусицей и пожелал Наргиз меньше «металла» в музыке и больше «чистого рока».
Извиняю. Только я Вам не кондитерская и не пошив одежды , в которых Вам спецзаказ, лично под Вас смастерят, — ответила исполнительница.