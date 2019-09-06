https://static.news.ru/photo/936b7834-d179-11e9-b70c-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Закирова Фото: АГН «Москва»

Певица Наргиз Закирова опубликовала фотографию, на которой показан её подросший внук Ной.

Время летит неумолимо. Мой маленький принц пошёл в первый класс, — подписала фото артистка.

Она добавила, что сейчас трудится над новым альбом, который выйдет в ближайшее время.

Звезда стала бабушкой в 2014 году.

Ранее Наргиз раскрыла главную причину конфликта с лейблом MALFA и продюсером Максимом Фадеевым. По её словам, к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке. Она призналась, что и раньше слышала о коварстве Фадеева, однако считала все эти слухи домыслами, писал News.ru.