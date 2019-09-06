Певица Наргиз Закирова опубликовала фотографию, на которой показан её подросший внук Ной.
Время летит неумолимо. Мой маленький принц пошёл в первый класс, — подписала фото артистка.
Она добавила, что сейчас трудится над новым альбом, который выйдет в ближайшее время.
Звезда стала бабушкой в 2014 году.
Ранее Наргиз раскрыла главную причину конфликта с лейблом MALFA и продюсером Максимом Фадеевым. По её словам, к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке. Она призналась, что и раньше слышала о коварстве Фадеева, однако считала все эти слухи домыслами, писал News.ru.