https://static.news.ru/photo/5d6aaefc-ca6d-11e9-8e57-fa163e074e61_660.jpg Наргиз Фото: nargizzakirova_official/instagram.com

Певица Наргиз раскрыла главную причину конфликта с лейблом MALFA и продюсером Максимом Фадеевым. По её словам, к разладу в отношениях привело потребительское отношение к ней как к артистке. Она призналась, что и раньше слышала о коварстве Фадеева, однако считала все эти слухи домыслами.

Меня ставили в туры и причём я всё время спрашивала: «Ребят, а как так получается? Сызрань, Березняки, Тула... Почему мы не выезжаем в большие города?» <...> Я была некой такой савраской, которая ездит и зарабатывает бабло, — рассказала артистка в интервью Youtube-каналу «А поговорить?».

Что касается самого обострения отношений, то, по словам Наргиз, это произошло примерно в июле. Закирова планировала снять клип на композицию «Нелюбимая дочь». В один из эпизодов её попросили включить рекламу мобильного телефона. Певице не понравилась эта идея, после чего Фадеев внезапно отказался от первоначальных планов и заявил, что у лейбла нет денег на съёмку видео. Дальнейшие события повергли Наргиз в шок.

Но захожу в Instagram и вижу, что Максим опубликовал пост о новом клипе MOLLY. В ролике она едет на «Феррари», никакой рекламы нет, — рассказала звезда, намекая на новый клип Серябкиной.

Наргиз отметила, что Серябкина имеет большое влияние на Фадеева: полноценная работа в лейбле ведётся только вокруг неё. По словам Закировой, именно из-за Серябкиной из MALFA ушли Юлия Савичева, Кристина Кошелева и другие молодые артисты.

Ранее, как писал News.ru, Наргиз обвинила продюсерский центр Фадеева в «элементарной травле» и «зияющей подлости». Она отметила, что действия лейбла напоминают криминальные методы из 90-х годов.